Bittere Nachricht für Hertha: Kapitän Reese fällt aus

Rückschlag für Hertha BSC: Der Fußball-Zweitligist muss vorerst auf Kapitän Fabian Reese verzichten. Wie der Hauptstadt-Klub am Mittwoch mitteilte, verletzte sich der 26-Jährige im Testspiel am Dienstag bei Energie Cottbus (2:2) am Sprunggelenk. Dadurch wird Reese das ab Donnerstag anstehende Trainingslager (bis 27. Juli) am Walchsee verpassen.