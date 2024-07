Tiefe Trauer um die "Stimme der Eintracht"

Der langjährige Stadionsprecher Eintracht Braunschweigs ist gestorben. Stefan Lindstedt war über 20 Jahre „die Stimme der Eintracht“. Ein legendärer Satz bleibt vielen Fans in Erinnerung.

Der Zweitligist Eintracht Braunschweig verliert seine „Stimme“: Der langjährige Stadionsprecher Stefan Lindstedt ist am Donnerstag im Alter von 56 Jahren gestorben.

Eintracht-Stadionsprecher wurde mit legendärem Satz bekannt

Damals ging es um den Aufstieg in die 2. Bundesliga - die Eintracht ging Sekunden vor Schluss in Führung. Lindstedts emotionaler Ausruf „Schwak die Pille bis nach Wolfenbüttel meinetwegen“ setzte sich im Gedächtnis der Braunschweiger fest. Momente später war Schluss, Braunschweig stieg auf.

„Mit Stefan verlieren wir einen Einträchtler durch und durch. Es fällt mir sehr schwer, mich an den Gedanken zu gewöhnen, dass er nie mehr an unser Stadionmikrofon zurückkehren wird“, zitierte die Eintracht in einer Vereinsmitteilung Wolfram Benz, den kaufmännischen Geschäftsführer der Löwen.