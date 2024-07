FC ist ambitioniert: Keller rechnet nicht mit Durchmarsch

Den Abstieg will der FC so schnell wie möglich korrigieren.

Geschäftsführer Christian Keller rechnet nicht mit einem Durchmarsch des Absteigers 1. FC Köln in der 2. Fußball-Bundesliga. „Es ist eine sehr attraktive Liga, die aber sehr ausgeglichen ist. Es ist noch niemand Erster geworden, weil er davon redet“, sagte Keller beim Sky-Talk vor dem Saisonstart der Kölner gegen den Hamburger SV.

Der Sturz in die Zweitklassigkeit schmerzt die Rheinländer immer noch. "Der Blick in den Rückspiegel hilft aber nichts. Es wird so lange weh tun, bis wir es korrigiert haben", sagte Keller.