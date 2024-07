Kind-Aus bei 96! BGH-Urteil beendet Ära

Kind war am Dienstag nicht vor Ort, der SID erreichte ihn kurz nach dem Richterspruch am Telefon. Zu dem Urteil wollte er sich zunächst nicht äußern und kündigte eine Mitteilung an. „Ich möchte mich erst mit meinen Anwälten beraten“, sagte Kind. Laut 96-Mitteilung werde er in den „Aufsichtsrat der Hannover 96 GmbH & Co. KGaA“ wechseln.