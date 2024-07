Krachend gescheiterter Plan: Vom DFB-Zettel auf die Zweitliga-Ersatzbank?

von Niklas Trettin 20.07.2024 • 12:58 Uhr Nach dem Abstieg des 1. FC Köln schien im Tor eigentlich alles klar zu sein: Marvin Schwäbe wird teuer verkauft, Leih-Rückkehrer Jonas Urbig dafür die neue Nummer 1. Doch nun könnte ein Teil des Plans krachend scheitern.

Bei der Frage nach dem besten Ersatzkeeper der Bundesliga werden viele an Sven Ulreich vom FC Bayern oder Dortmunds Alexander Meyer denken, auch Matej Kovar von Bayer Leverkusen könnte eine passende Entgegnung sein.

In der 2. Liga könnte die Antwort wiederum beim 1. FC Köln liegen - was so überhaupt nicht geplant war. Denn dort entsteht gerade ein kleines Torwart-Dilemma. Wobei „klein“ fast eine Untertreibung wäre. Neben sportlichen Gesichtspunkten umfasst die Problematik selbst die finanzielle Ebene - bei den in dieser Hinsicht schon lange klammen Geißböcken ein nie zu unterschätzender Aspekt. Gerade nach dem Abstieg aus der Bundesliga, als mancher Leistungsträger eigentlich gewinnbringend abgegeben werden sollte - nicht zuletzt der langjährige Platzhirsch zwischen den Pfosten.

Schwäbe nur noch Nummer zwei hinter Urbig

Marvin Schwäbe heißt der Mann, um den es in diesem Fall geht. Der 29-Jährige rettete seinen Vorderleuten in den letzten Jahren unzählige Punkte und befand sich dank zahlreicher Top-Leistungen 2023 sogar im Blickfeld des deutschen Nationalteams. Damals berichtete er von einem Anruf des DFB-Torwarttrainers Andreas Kronenberg. Wenig überraschend kam es daher, dass Schwäbe die Rheinländer schon vor Ende der letzten Saison darüber in Kenntnis setzte, den Verein im Abstiegsfall verlassen zu wollen.

Marvin Schwäbe sucht nach wie vor einen neuen Verein

Verübeln konnte ihm das keiner, weil außer Frage steht: Schwäbe ist für die 2. Liga zu gut und zu schade. Dazu bekam der Keeper mit einer 4,5 Millionen Euro teuren Ausstiegsklausel eigentlich auch ein schönes Preisschild, welches die Kassen füllen sollte - und selbst Ersatz hatten die Kölner bereits. Frühzeitig legten sie sich auf Top-Talent Jonas Urbig als Nummer eins fest. Der 20-Jährige wurde in der abgelaufenen Saison an Greuther Fürth verliehen und kehrte nun in die Domstadt zurück, um Schwäbe zu beerben.

Keine Angebote für Schwäbe

Doch zwei Monate später sieht die Sache völlig anders aus. Es hat sich immer noch kein Verein gefunden, der Schwäbes Klausel zahlen wollte. „Da gibt es keinen neuen Stand“, erklärte Sportchef Thomas Kessler in der vergangenen Woche und schob hinterher: „Marvin ist unser Spieler, wenn sich da etwas ändern sollte, werden wir natürlich informieren.“ Falls sich allerdings nichts ändert und nirgends eine Tür öffnet, würde er tatsächlich als Back-Up hinter Urbig in die kommende Saison gehen müssen. Ihm droht der harte Fall vom DFB-Dunstkreis auf die Ersatzbank der 2. Liga.

Hat sich Schwäbe also klassisch verzockt? So würde sich sein zeitig geäußerter Wunsch wegen der aktuellen Situation vielleicht auslegen lassen, wäre angesichts seiner sportlichen Ambitionen aber nicht ganz fair. Im Trainingsalltag der Geißböcke befindet sich jedenfalls gerade ein Torhüter-Gespann, von dem wohl einige Bundesliga-Klubs nur träumen können. Das große Problem für die Kölner lautet nur: Sollten sie Schwäbe nicht loswerden, würde ihnen eine Menge Geld durch die Lappen gehen.

Schwäbe zieht im Training voll mit

Immerhin spielt Schwäbe trotz seiner verzwickten Situation nicht den Miesepeter. „Es wirkt, als habe er großen Spaß im Training“, schilderte Kessler und bestätigte, dass der Keeper Vollgas gibt. An gegenseitiger Wertschätzung mangelt es folglich nicht, wie der Sportchef auch zum Auftakt der Vorbereitung erklärte: „Marvin hat hier über zweieinhalb Jahre als Nummer eins einen sehr guten Job gemacht, war nicht umsonst im Fokus der Nationalmannschaft. Da muss man komplettes Verständnis haben, dass er sagt: ‚Wenn für mich die Tür zur Bundesliga aufgeht, möchte ich das nutzen.‘“