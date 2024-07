Medien: Demme wechselt aus Neapel zu Hertha

Der Vertrag des früheren Bundesliga-Profis in Italien lief in diesem Sommer aus - nun konkretisiert sich die Deutschland-Rückkehr.

Demme, der ein Länderspiel für die deutsche Nationalmannschaft absolviert hat, hatte in der Bundesliga für RB Leipzig gespielt. In der Winterpause der Saison 2019/20 wechselte er nach Neapel. Mit dem Klub gewann er in seiner ersten Saison den nationalen Pokal und im vergangenen Jahr den Meistertitel in der Serie A.