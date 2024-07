Nach Aufstieg: Ulm präsentiert Liqui Moly als Hauptsponsor

Nach dem Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga präsentiert der SSV Ulm einen neuen Hauptsponsor.

Das Ulmer Unternehmen Liqui Moly baut sein Engagement bei den Spatzen aus, für die kommenden fünf Jahre wird der Motorölhersteller zudem Trikotsponsor. Das teilte der Drittliga-Meister am Dienstag mit.

Bei einem Turnier in Kempten am kommenden Wochenende tragen die Spieler erstmals die Trikots mit dem Logo des neuen Hauptsponsors.

Für die Ulmer, denen der Durchmarsch aus der Regionalliga in die zweithöchste Spielklasse gelungen ist, beginnt die Zweitliga-Saison Anfang August.

Am 16. August gastiert dazu Rekordsieger FC Bayern in der ersten Runde des DFB-Pokals in Ulm.