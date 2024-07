Nächster Ausfall: Kainz fehlt FC wochenlang

Auch der Kapitän verletzt sich: Der 1. FC Köln muss in der Saisonvorbereitung den nächsten Ausfall verkraften. Immerhin wird eine Personalie geklärt.

Fußball-Zweitligist 1. FC Köln muss in der Saisonvorbereitung den nächsten Ausfall verkraften. Kapitän Florian Kainz verletzte sich am Samstag im Testspiel gegen Viktoria Köln (3:3) am Sprunggelenk und fehlt nach Angaben des Bundesliga-Absteigers „mehrere Wochen“. Zuvor hatte der FC bereits bekannt gegeben, dass Max Finkgräfe länger ausfallen wird.