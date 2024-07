"Nur der HSV": Baumgart optimistisch vor Auftakt in Köln

Am Freitag ( 20.30 Uhr im LIVETICKER ) treffen mit dem Bundesliga-Absteiger und dem einstigen Oberhaus-Dino zwei heiße Aufstiegsaspiranten aufeinander. „Wir wollen aufsteigen, da machen wir keinen Hehl daraus“, sagte Baumgart: „Aber das haben wir auch die Jahre vorher erzählt und nicht hingekriegt. Also geht es darum, vom ersten Spieltag wach zu sein und nicht nur zu erzählen, sondern zu machen.“

Baumgart freut sich auf Wiedersehen

Auch für Baumgart selbst sei die Partie gegen den Ex-Klub, den er 2022 in den Europacup geführt hatte, eine spezielle, wie der 52-jährige betonte: "Es wird für mich auch in zehn Jahren noch ein besonderes Spiel sein, weil ich einfach eine schöne Zeit in Köln hatte." Er freue sich auf das Wiedersehen, führte Baumgart aus - "aber das war's dann auch. Wie sagt man immer so schön: Nur der HSV. So wollen wir dort auch auftreten."