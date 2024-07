Positive Bilanz: Fortuna plant weitere Freispiele

In der kommenden Saison entfällt bei einer Partie mehr der Eintrittspreis als in der abgelaufenen Spielzeit.

In der kommenden Saison entfällt damit bei einem Spiel mehr der Eintrittspreis als in der abgelaufenen Saison. Diesmal sind die Partien gegen den Hamburger SV (8. Spieltag), gegen die SV Elversberg (13. Spieltag) gegen Darmstadt 98 (18. Spieltag) und gegen Preußen Münster (28. Spieltag) kostenfrei.

Im April 2023 hatte die Fortuna verkündet, unter dem Namen "Fortuna für alle" bei drei Spielen der Saison 2023/24, an deren Ende sie erst in der Relegation am Aufstieg zur Bundesliga scheiterte, freien Eintritt zu gewähren - mit Aussicht auf eine Fortführung und Ausweitung der Aktion in den Folgejahren. Finanziert wird das Konzept über Sponsoren.