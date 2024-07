Schalke droht Termin-Chaos wegen Football-Finale

Dem Fußball-Zweitligisten Schalke 04 steht ein Termin-Chaos ins Haus. Grund ist das Finale der European League of Football (ELF), das am 22. September in der Arena stattfinden soll. Für das Wochenende vom 20. bis 22. September ist allerdings auch ein Schalke-Heimspiel gegen Darmstadt 98 angesetzt, zudem könnte wenige Tage zuvor der ukrainische Fußball-Meister Schachtar Donezk eine Champions-League-Begegnung in Gelsenkirchen austragen.