Schalke trauert um Vereinslegende

Traurige Nachricht beim FC Schalke 04 : Willi Koslowski, einer der besten und erfolgreichsten Spieler, die je das Trikot des Vereins getragen haben, ist am Donnerstag im Alter von 87 Jahren gestorben. Das gaben die Königsblauen bekannt.

Zwischen 1955 und 1965 absolvierte Koslowski insgesamt 511 Spiele für den Klub, wo er wegen seiner schwarzen Haare „der Schwatte“ genannt wurde. So war der frühere Flügelstürmer auch Teil der bislang letzten Schalker Meister-Mannschaft, die 1958 den Titel gewann.

„Abschied von einem seiner Größten“

„Königsblau muss Abschied von einem seiner Größten nehmen: Im Alter von 87 Jahren verstarb der einstige WM-Teilnehmer und Nationalspieler am Morgen des 11. Juli. Der FC Schalke 04 wird Willi Koslowski stets ein ehrendes Andenken bewahren“, hieß es in dem Nachruf des Vereins.

Bemerkenswert: Wie viele Tore ihm gelangen, ist in keiner Statistik erfasst. Offiziell spricht man von 65 Toren, doch es werden wohl mehr gewesen sein. 1965 wechselte Koslowski noch für zwei Jahre zu Rot-Weiss Essen, erst weitere neun Jahre später beendete er dann seine Karriere bei Concordia Bochum.

Auch für die deutsche Nationalmannschaft war Koslowski immerhin dreimal im Einsatz: Nach einem Tor bei seinem Debüt gegen Uruguay in einem Testspiel am 11. April 1962 (3:0) wurde der Gelsenkirchener für die WM 1962 in Chile nominiert. Dort durfte er beim 2:1 gegen die Schweiz über die volle Spielzeit ran.