Davie Selke verkündet bittere Köln-Entscheidung: "Chance wurde mir genommen"

„Danke für die kurze, aber intensive Zeit!“, schrieb Selke, der in 38 Pflichtspielen für Köln elf Tore erzielte: „Ihr seid und bleibt in meinem Herzen.“ Vom FC, der am 2. August mit einem Heimspiel gegen den Hamburger SV in die Saison startet, stand eine Bestätigung des Abschieds zunächst noch aus.