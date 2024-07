Terodde traut Schalke gute Saison zu

Simon Terodde traut seinem Ex-Klub Schalke 04 eine gute Saison in der 2. Fußball-Bundesliga zu. „Es war der richtige Zeitpunkt, nach dem Jahr komplett aufzuräumen“, sagte Terodde beim Sky-Talk am Dienstagabend in Köln über die zahlreichen Kaderveränderungen bei den Königsblauen: „Wenn du mit vier Punkten startest, kannst du richtig was entwickeln.“