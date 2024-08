2. Bundesliga: Aus von Schalke-Profi besiegelt

Der ausgemusterte Timo Baumgartl hat endgültig keine Zukunft mehr beim FC Schalke 04 . Beide Parteien verständigten sich auf eine vorzeitige Auflösung seines noch bis 2025 laufenden Vertrags. Das gaben die Königsblauen am Donnerstagvormittag bekannt.

Baumgartl war in der vergangenen Saison in die Regionalligamannschaft des Zweitligisten verbannt worden und spielte auch jetzt in den Planungen von Cheftrainer Karel Geraerts keine Rolle mehr.