2. Bundesliga heute: Braunschweig - Magdeburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 11.08.2024 • 05:03 Uhr Eintracht Braunschweig empfängt heute den 1. FC Magdeburg. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Eintracht-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Eintracht Braunschweig empfängt heute um 13:30 Uhr den 1. FC Magdeburg zum neunten Aufeinandertreffen im deutschen Profifußball. Die Braunschweiger konnten das letzte Duell gegen die Magdeburger in der Vorsaison mit 1:0 für sich entscheiden und haben nun die Chance, als erstes Team in dieser Paarung zwei Heimspiele in Serie zu gewinnen.

Eintracht Braunschweig steht nach der deutlichen 1:5-Niederlage gegen Schalke am ersten Spieltag unter Druck, da sie die ersten beiden Ligaspiele in drei aufeinanderfolgenden Zweitliga-Saisons verlieren könnten – eine Premiere in der Geschichte der 2. Bundesliga.

Magdeburgs Offensive im Fokus

Der 1. FC Magdeburg zeigte beim 0:0 gegen die SV Elversberg am ersten Spieltag eine solide Defensivleistung und ließ nur acht gegnerische Abschlüsse zu – der Ligabestwert. Besonders hervorzuheben ist Tatsuya Ito, der nach seiner Einwechslung in der 60. Minute fünf Schussvorlagen lieferte und damit einen neuen Rekord seit Beginn der Datenerfassung 2006/07 aufstellte.

Dennoch bleibt die Offensive der Magdeburger ein Sorgenkind, da sie in ihrer vierten Zweitliga-Saison erneut sieglos starteten und seit Anfang März nur ein einziges von zwölf Ligaspielen gewinnen konnten.

Defensive Schwächen und Standardsituationen

Eintracht Braunschweig hat in seinen letzten beiden Zweitliga-Spielen jeweils fünf Gegentore kassiert, was einen neuen Vereinsnegativrekord darstellt. Besonders anfällig zeigte sich die Defensive bei Standardsituationen, während der 1. FC Magdeburg fünf seiner letzten neun Gegentore nach ruhenden Bällen hinnehmen musste.

Ermin Bicakcic, der im letzten Duell gegen Magdeburg den entscheidenden Treffer erzielte, könnte erneut eine Schlüsselrolle spielen. Braunschweig bewahrte im Jahr 2024 zu Hause die meisten Weißen Westen in der 2. Liga, was den Gastgebern zusätzlichen Rückenwind geben könnte.

Wird Eintracht Braunschweig gegen 1. FC Magdeburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird EBS gegen FCM im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Braunschweig gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.