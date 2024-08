2. Bundesliga heute: Düsseldorf - Hannover LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 30.08.2024 • 15:30 Uhr Fortuna Düsseldorf empfängt heute Hannover 96. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Fortuna Düsseldorf empfängt heute Abend Hannover 96 in der Merkur Spiel-Arena. Die Gastgeber können auf eine beeindruckende Heimserie gegen die Niedersachsen zurückblicken: In den letzten sieben Zweitliga-Heimspielen blieben sie unbesiegt (ein Sieg, sechs Unentschieden). Das einzige Heimspiel gegen Hannover in der 2. Bundesliga, das Düsseldorf verlor, liegt bereits 32 Jahre zurück (0:1 im Oktober 1992). Trotz dieser positiven Bilanz gelang Düsseldorf-Trainer Daniel Thioune in neun Zweitliga-Duellen gegen Hannover noch kein einziger Sieg (6 Unentschieden, drei Niederlagen).

Düsseldorf - Hannover LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV: Sky

Livestream: Sky

Liveticker: SPORT1

Hannover 96 hat einen hervorragenden Start in die aktuelle Zweitliga-Saison hingelegt und sieben Punkte aus den ersten drei Spielen geholt. Dies ist der beste Saisonstart der Niedersachsen seit der Spielzeit 2016/17. Besonders beeindruckend ist die defensive Stabilität von Hannover: In den ersten drei Spielen kassierte das Team kein einziges Gegentor, was einen neuen Vereinsrekord darstellt. Mit dieser defensiven Stärke reist Hannover nach Düsseldorf, um die Serie fortzusetzen.

Fortuna Düsseldorf: Ungeschlagen-Serie und Aufstiegsambitionen

Fortuna Düsseldorf ist seit 17 Zweitliga-Partien unbesiegt (elf Siege, sechs Unentschieden) und stellt damit aktuell die längste Ungeschlagen-Serie im Unterhaus. Diese Serie ist die zweitlängste in der Vereinsgeschichte der Düsseldorfer in der 2. Bundesliga. Mit sieben Punkten nach drei Partien hat die Fortuna zudem ihren geteilt besten Start in der 2. Liga hingelegt. In den vorherigen drei Spielzeiten, in denen Düsseldorf nach drei Spielen sieben Punkte aufwies, folgte am Saisonende jeweils der Aufstieg in die Bundesliga.

Schlüsselspieler und taktische Aspekte

Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Joker-Toren von Fortuna Düsseldorf. In der aktuellen Saison erzielten die Düsseldorfer bereits drei Tore durch eingewechselte Spieler, was ligaweit die meisten sind. Hannover 96 hingegen kassierte seit Beginn der Vorsaison nur zwei Gegentore durch Joker – Ligabestwert. Ein weiterer Schlüsselspieler ist Hannovers Jessic Ngankam, der zuletzt sein erstes Pflichtspieltor für 96 erzielte und dabei den 10. Zweitliga-Elfmeter in Serie für Hannover verwandelte. Beide Mannschaften werden auf ihre defensiven Stärken setzen, um die Partie für sich zu entscheiden.

