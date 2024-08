2. Bundesliga heute: Düsseldorf - KSC LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 10.08.2024 • 05:00 Uhr Fortuna Düsseldorf empfängt heute den Karlsruher SC. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der Merkur Spiel-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Fortuna Düsseldorf trifft heute um 13:00 Uhr auf den Karlsruher SC im heimischen Stadion. Die Fortuna hat in der 2. Bundesliga eine beeindruckende Bilanz gegen den KSC vorzuweisen: Gegen keinen anderen Verein holte Düsseldorf so viele Punkte (41, umgerechnet auf die 3-Punkte-Wertung).

Seit einer 0:1-Heimniederlage im März 2016 blieb die Fortuna in den letzten zehn Zweitliga-Duellen gegen Karlsruhe unbesiegt (7 Siege, drei Unentschieden) – eine Serie, die gegen keinen anderen Verein in der 2. Liga erreicht wurde. Beide Teams starteten stark in das Kalenderjahr 2024: Der KSC holte die meisten Punkte (37), während Düsseldorf mit 36 Punkten die zweitmeisten sammelte.

Karlsruher SC: Schleusener in der Krise

Karlsruhes Stürmer Fabian Schleusener erlebte einen schwierigen Saisonstart. Am ersten Spieltag vergab er zwei Großchancen und blieb ohne Tor, obwohl sein Expected-Goals-Wert bei 0,73 lag – deutlicher als jeder andere Spieler. Seit seinem Doppelpack gegen Fürth im März blieb Schleusener in elf Zweitliga-Spielen in Folge torlos, seine längste Durststrecke im KSC-Trikot. Trotz dieser individuellen Krise präsentierte sich der KSC insgesamt stark: Mit 41 Toren im Jahr 2024 stellen die Badener die beste Offensive, während Düsseldorf mit 37 Treffern die zweitmeisten Tore erzielte.

Fortuna Düsseldorf: Heimstärke und offensive Power

Fortuna Düsseldorf startete mit einem 2:0-Sieg beim SV Darmstadt in die neue Saison und blieb damit zum vierten Mal in Folge ungeschlagen am ersten Spieltag. Seit einem 3:4 beim SC Paderborn im Februar ist die Fortuna in 15 Zweitliga-Spielen unbesiegt (10 Siege, fünf Unentschieden) – die längste aktuelle Serie im Unterhaus. In der Vorsaison stellte Düsseldorf mit 72 Toren die beste Offensive, während der KSC mit 68 Treffern die drittbeste nach Hertha BSC (69) war.

Auffällig war jedoch, dass die Fortuna am ersten Spieltag dieser Saison nur zehn Ballaktionen im gegnerischen Strafraum hatte, der Tiefstwert aller Vereine. Es bleibt abzuwarten, ob die Düsseldorfer heute ihre offensive Durchschlagskraft wiederfinden können.

Wird Fortuna Düsseldorf gegen Karlsruher SC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird F95 gegen KSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Fortuna Düsseldorf gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.