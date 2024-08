2. Bundesliga heute: Greuther Fürth - Münster LIVE im TV, Liveticker & Livestream

von SPORT1-AI 04.08.2024 • 05:00 Uhr SpVgg Greuther Fürth empfängt heute den SC Preußen Münster. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag um 13:30 Uhr kommt es in der 2. Bundesliga zu einem besonderen Aufeinandertreffen: Die SpVgg Greuther Fürth empfängt den SC Preußen Münster. Es ist das erste Pflichtspiel im Profibereich zwischen diesen beiden Traditionsvereinen. Während die Fürther in ihre 28. Saison in der eingleisigen 2. Liga starten und damit alleiniger Rekordhalter sind, kehrt Preußen Münster nach 33 Jahren Abstinenz in die zweithöchste deutsche Spielklasse zurück.

Für Münsters Trainer Sascha Hildmann ist es zudem eine Premiere: Er bestreitet sein erstes Zweitliga-Spiel als Coach und trifft erstmals in seiner Trainerkarriere auf Greuther Fürth.

Heimstärke und Saisonauftakt

Die SpVgg Greuther Fürth kann auf eine beeindruckende Heimbilanz aus der vergangenen Saison zurückblicken. Mit 34 Punkten aus 17 Heimspielen waren sie eine der stärksten Mannschaften vor heimischer Kulisse, nur übertroffen von den beiden Hamburger Vereinen. Aktuell sind die Fürther seit vier Heimspielen ungeschlagen und haben in zehn der letzten 15 Zweitliga-Spielzeiten das erste Heimspiel der Saison gewonnen. Diese Statistik spricht klar für das Kleeblatt, das auch in dieser Saison wieder auf seine Heimstärke bauen möchte.

Rückkehr und Auswärtsschwäche

Für Preußen Münster ist die Rückkehr in die 2. Bundesliga nach 33 Jahren eine besondere Herausforderung. Die Mannschaft von Sascha Hildmann hat sich den Aufstieg vor allem durch starke Heimauftritte in der letzten Drittliga-Saison gesichert, während sie auswärts nur die sechststärkste Mannschaft war. In den letzten sieben Spielzeiten im Profibereich gelang Münster nur einmal ein Sieg am ersten Spieltag.

Diese Auswärtsschwäche könnte ihnen auch heute zum Verhängnis werden, zumal sie auf eine junge und dynamische Fürther Mannschaft treffen, die in der letzten Saison die jüngste Startelf der Liga stellte und auch aktuell einen der jüngsten Kader besitzt.

Wird SpVgg Greuther Fürth gegen SC Preußen Münster heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird SGF gegen MUE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth gegen SC Preußen Münster im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SpVgg Greuther Fürth gegen SC Preußen Münster im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.