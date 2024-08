2. Bundesliga heute: Hertha - Regensburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Hertha - Regensburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

Formkurve: Jahn Regensburg mit Rückenwind

Der Aufsteiger Jahn Regensburg hat drei seiner letzten vier Pflichtspiele gewonnen, darunter einen bemerkenswerten 1:0-Sieg im DFB-Pokal gegen den Bundesligisten VfL Bochum. Diese Erfolgsserie ist umso beeindruckender, da der Jahn in den vorherigen 16 Pflichtspielen nur drei Siege feiern konnte. Auswärts hingegen hat Regensburg in der Liga Schwierigkeiten, mit sechs Niederlagen in den letzten acht Spielen. Der einzige Auswärtssieg gelang im April bei Preußen Münster (3:1).

Hertha BSC: Offensivstärke und Ballbesitz

Hertha BSC hat in allen seinen letzten zwölf Pflichtspielen getroffen, was die längste Trefferserie der Hauptstädter seit sechs Jahren darstellt. Zuletzt erzielte die Hertha in der ersten DFB-Pokalrunde fünf Tore gegen Rostock (5:1). Kein anderes Team in der 2. Bundesliga hatte in den ersten beiden Spielen dieser Saison durchschnittlich so viel Ballbesitz wie Hertha BSC (59%). Im Gegensatz dazu hat Jahn Regensburg nur 46% Ballbesitz, konzentriert sich aber auf eine starke Defensivarbeit, wie der niedrige PPDA-Wert von 8.6 zeigt. Ibrahim Maza und Dominik Kother sind die Spieler, auf die man besonders achten sollte, da sie in ihren Teams die entscheidenden Akzente setzen.