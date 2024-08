2. Bundesliga heute: HSV - Hertha LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 10.08.2024 • 05:00 Uhr Hamburger SV empfängt heute die Hertha BSC. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Volksparkstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstagabend um 20:30 Uhr kommt es in der 2. Bundesliga zum Aufeinandertreffen zwischen dem Hamburger SV und Hertha BSC. Dies ist das 79. Pflichtspiel-Duell der beiden Traditionsvereine seit Bundesliga-Gründung. Während Hertha BSC neun der letzten 15 Begegnungen für sich entscheiden konnte, musste die Alte Dame in der vergangenen Spielzeit zwei Niederlagen gegen den HSV hinnehmen (0:3 auswärts, 1:2 zuhause).

Besonders bemerkenswert ist die Bilanz von HSV-Trainer Steffen Baumgart gegen die Berliner: Als Coach gewann er seine letzten beiden Heimspiele gegen Hertha BSC mit 5:2 und 3:1, damals noch mit dem 1. FC Köln in der Bundesliga. Auch als Spieler war Baumgart gegen Hertha erfolgreich und erzielte in beiden Zweitligaduellen für Hansa Rostock die Siegtore.

HSV mit starkem Saisonstart

Der Hamburger SV hat in den vergangenen fünf Zweitliga-Saisons stets sein Auftaktspiel gewonnen und ist damit der erste Klub in der Geschichte der eingleisigen 2. Liga, dem dies in fünf aufeinanderfolgenden Spielzeiten gelang. Mit einem Sieg gegen Hertha BSC könnte der HSV nun erstmals unter Trainer Steffen Baumgart drei Siege in Folge feiern. Saisonübergreifend gewannen die Rothosen vier der letzten fünf Zweitliga-Spiele, lediglich eine Niederlage musste man hinnehmen.

Besonders im Fokus steht Neuzugang Davie Selke, der im Sommer von Hertha BSC zum HSV wechselte. Selke traf in seinen letzten vier Pflichtspielen gegen die Berliner jeweils und erzielte insgesamt fünf Tore gegen seinen Ex-Klub – persönlicher Bestwert.

Hertha BSC in der Krise

Hertha BSC hingegen hat einen schwierigen Start in die neue Saison erwischt. Die Alte Dame verlor ihr viertes Liga-Auftaktspiel in Folge und konnte am zweiten Spieltag in den letzten fünf Spielzeiten nur einen von 15 möglichen Punkten holen. Defensiv präsentierten sich die Berliner in den letzten 18 Zweitliga-Partien anfällig und kamen nur einmal ohne Gegentreffer aus.