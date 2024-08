2. Bundesliga heute: Karlsruhe - Elversberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Saisonübergreifend gewannen die Badener fünf der letzten sechs vor heimischer Kulisse und erzielten dabei beeindruckende 35 Tore in den letzten zwölf Heimspielen. Besonders im Fokus steht Stürmer Budu Zivzivadze, der in der vergangenen Saison in beiden Spielen gegen Elversberg traf und auch in dieser Saison bereits dreimal erfolgreich war.