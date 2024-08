2. Bundesliga heute: Köln - Braunschweig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Samstagabend um 20:30 Uhr trifft der 1. FC Köln im heimischen RheinEnergieStadion auf Eintracht Braunschweig . Diese Begegnung ist die erste zwischen den beiden Traditionsvereinen seit der Zweitliga-Saison 2012/13. Damals konnte der Effzeh in beiden Duellen keinen Sieg einfahren (0:1 auswärts, 2:2 zu Hause). Trotz dieser Rückschläge blieb Köln in den letzten 14 Pflichtspiel-Duellen gegen Braunschweig überwiegend erfolgreich, mit sieben Siegen und sechs Unentschieden.

Köln - Braunschweig LIVE im TV, Livestream, Ticker

Besondere Aufmerksamkeit verdienen heute zwei Spieler: Rayan Philippe von Eintracht Braunschweig und Tim Lemperle vom 1. FC Köln. Philippe hatte am 2. Spieltag dieser Saison die meisten Torschussbeteiligungen aller Spieler (8 – sechs Schüsse, zwei Vorlagen) und ist seit Beginn der Vorsaison der treffsicherste Braunschweiger mit neun Toren. Auf der anderen Seite zeigte Lemperle am 1. Spieltag eine ähnlich starke Leistung mit sieben Torschussbeteiligungen. Beide Spieler könnten heute den Unterschied machen.

Heimstärke gegen Auswärtsschwäche

Der 1. FC Köln kann auf eine beeindruckende Heimserie gegen Eintracht Braunschweig zurückblicken. In 27 Heimspielen im Profifußball gegen den BTSV blieb der Effzeh ungeschlagen (24 Siege, drei Unentschieden). Diese Serie ist einzigartig in der Vereinsgeschichte. Allerdings hat Köln seine letzten drei Heimspiele in der 2. Bundesliga verloren, was einen neuen Negativrekord darstellt. Braunschweig hingegen hat saisonübergreifend 13 der letzten 18 Auswärtsspiele verloren und stellt aktuell die schwächste Defensive der Liga mit acht Gegentoren in zwei Spielen.