2. Bundesliga heute: Lautern - Hertha LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der 1. FC Kaiserslautern empfängt heute Hertha BSC. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Fritz-Walter-Stadion.

Am heutigen Samstagabend um 20:30 Uhr empfängt der 1. FC Kaiserslautern Hertha BSC im Fritz-Walter-Stadion. In der 2. Bundesliga konnte der FCK in sechs Duellen gegen die Berliner bisher keinen Sieg einfahren (2 Unentschieden, vier Niederlagen). Interessanterweise gelang den Pfälzern jedoch im Viertelfinale des DFB-Pokals der Vorsaison ein beeindruckender 3:1-Auswärtssieg gegen Hertha. Diese Partie bietet dem FCK nun die Gelegenheit, auch in der Liga endlich gegen die Hauptstädter zu triumphieren.

Hertha BSC setzt in dieser Saison stark auf Florian Niederlechner, der in den ersten drei Pflichtspielen bereits drei Tore erzielte und somit der Top-Torschütze der Berliner ist. Besonders bemerkenswert ist, dass Niederlechner sein letztes Auswärtstor in der 2. Liga im Dezember des Vorjahres bei einem 2:1-Sieg in Kaiserslautern erzielte. Die Defensive des FCK wird also besonders auf ihn achten müssen, um eine Wiederholung dieses Szenarios zu verhindern.

Starker Saisonstart für den 1. FC Kaiserslautern

Der 1. FC Kaiserslautern hat in dieser Saison einen starken Start hingelegt und konnte aus den ersten drei Spielen sieben Punkte sammeln, was an den erfolgreichen Beginn der Saison 2022/23 erinnert. Mit zehn Punkten nach vier Spielen hatte der FCK in der 2. Liga nur in den Saisons 1996/97 und 2008/09 eine bessere Bilanz. Zudem verloren die Pfälzer nur eins der letzten acht Zweitliga-Spiele (5 Siege, zwei Unentschieden) und erzielten in diesem Zeitraum 19 Tore – mehr als jedes andere Team in der Liga.

Hertha BSC kämpft mit Auswärtsschwäche

Hertha BSC hat saisonübergreifend seit vier Zweitliga-Spielen auswärts nicht mehr gewonnen (1 Unentschieden, drei Niederlagen). Den letzten Auswärtssieg feierten die Berliner im April in Paderborn (3:2). Eine solche Negativserie legte die Hertha im Unterhaus zuletzt in der Saison 2010/11 hin. Trotz eines hohen Ballbesitzanteils von durchschnittlich 61% in dieser Saison – dem höchsten Wert der Liga – konnte die Mannschaft von Trainer Pal Dardai ihre Dominanz nicht immer in Punkte ummünzen. Heute Abend wird es spannend zu sehen sein, ob Hertha diese Schwäche überwinden kann.

