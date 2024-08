2. Bundesliga heute: Magdeburg - Schalke LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 25.08.2024 • 10:30 Uhr Der 1. FC Magdeburg empfängt heute den FC Schalke 04. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Avnet Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Magdeburg hat in den bisherigen Pflichtspielen gegen den FC Schalke 04 eine beeindruckende Bilanz vorzuweisen. Von den fünf Begegnungen im Profifußball konnten die Magdeburger drei für sich entscheiden, darunter das letzte Duell im Februar 2024, das sie mit einem klaren 3:0 zu Hause gewannen. Besonders auffällig: In vier dieser fünf Partien erzielte der FCM mindestens drei Tore gegen die Königsblauen. Diese Statistik dürfte den Gastgebern zusätzlichen Rückenwind für das heutige Aufeinandertreffen in der Avnet Arena geben.

Magdeburg - Schalke LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Für Schalkes Mittelfeldspieler Paul Seguin ist das Spiel gegen den 1. FC Magdeburg eine besondere Angelegenheit. Seguin wurde in Magdeburg geboren, und sein Vater Wolfgang Seguin stand bei den historischen Siegen des FCM im UEFA-Pokal 1977/78 gegen Schalke auf dem Platz. In der 2. Bundesliga hat Paul Seguin allerdings bisher keine gute Bilanz gegen seinen Heimatverein: Er verlor zwei seiner drei Partien gegen den FCM. Es bleibt abzuwarten, ob er heute seine persönliche Bilanz verbessern kann.

Magdeburgs starker Saisonstart und Heimserie

Der 1. FC Magdeburg ist gut in die neue Zweitligasaison gestartet und hat wie im Vorjahr vier Punkte aus den ersten beiden Spielen geholt. Interessanterweise kassierten die Magdeburger in diesen Partien nur ein Gegentor – ein Novum in ihrer Zweitligageschichte. Allerdings wartet der FCM seit sechs Heimspielen auf einen Sieg, zuletzt gab es vier Unentschieden in Folge. Der letzte Heimsieg in der 2. Liga gelang ihnen im Februar 2024 gegen Schalke. Diese Serie wollen die Magdeburger heute unbedingt beenden.

Schalkes Auswärtsschwäche und personelle Probleme

Der FC Schalke 04 hat in der laufenden Zweitligasaison bereits sechs Tore erzielt, mehr als jede andere Mannschaft. Dennoch steht die Elf von Trainer Thomas Reis nach zwei Spielen bei einem Sieg und einer Niederlage. Besonders auswärts haben die Schalker Probleme: In der 2. Liga gewannen sie 2024 nur eines von neun Auswärtsspielen. Zudem müssen sie heute auf Ron Schallenberg verzichten, der nach seiner Gelb-Roten Karte in Nürnberg gesperrt ist. Ohne Schallenberg konnte Schalke keines der letzten vier Zweitligaspiele gewinnen, was die Aufgabe in Magdeburg nicht einfacher macht.

Wird 1. FC Magdeburg gegen FC Schalke 04 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCM gegen S04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Magdeburg gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Magdeburg gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.