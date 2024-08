2. Bundesliga heute: Regensburg - Ulm LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Freitagabend um 18:30 Uhr kommt es in der 2. Bundesliga zum Aufeinandertreffen zweier Aufsteiger: SSV Jahn Regensburg empfängt den SSV Ulm 1846 Fußball. Beide Teams haben in der vergangenen Saison den Sprung in die zweithöchste deutsche Spielklasse geschafft – Regensburg über die Relegation und Ulm als Meister der 3. Liga. In der Vorsaison trafen die beiden Mannschaften erstmals auf Profi-Ebene aufeinander, wobei jeweils das Heimteam siegreich war: Regensburg gewann mit 2:0, Ulm mit 1:0.