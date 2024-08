2. Bundesliga heute: Ulm - Düsseldorf LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 25.08.2024 • 10:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball empfängt heute Fortuna Düsseldorf. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Donaustadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag um 13:30 Uhr empfängt der SSV Ulm 1846 Fußball im Donaustadion Fortuna Düsseldorf. Die Bilanz der letzten Pflichtspiele spricht für die Ulmer, die drei ihrer letzten vier Begegnungen gegen die Fortuna gewinnen konnten. Der einzige Heimsieg im deutschen Profifußball gegen Düsseldorf datiert aus der Saison 1998/99, als die Spatzen unter Trainer Martin Andermatt mit 4:2 gegen das von Peter Neururer betreute Team triumphierten. Im letzten Aufeinandertreffen in der zweiten DFB-Pokal-Runde 2018/19 mussten die Ulmer jedoch eine deutliche 1:5-Heimniederlage hinnehmen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Ulm - Düsseldorf LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Fortuna Düsseldorfs Trainer Daniel Thioune hat eine beeindruckende Bilanz gegen Aufsteiger in der 2. Bundesliga. Von den Trainern, die mindestens zehn Auswärtsspiele gegen Aufsteiger absolvierten, blieben nur Ralf Rangnick und Lukas Kwasniok anteilig öfter ungeschlagen als Thioune. Mit der Fortuna gewann er alle seine letzten vier Duelle gegen Aufsteiger mit einem Torverhältnis von 14:0. Auch in dieser Saison hat Düsseldorf noch kein Gegentor kassiert und könnte erstmals seit der Aufstiegssaison 2017/18 in den ersten drei Spielen ungeschlagen bleiben.

SSV Ulm 1846 mit schwachem Saisonstart

Der SSV Ulm 1846 startete zum zweiten Mal in der Geschichte der eingleisigen 2. Bundesliga mit zwei Niederlagen in die Saison. In ihren bisherigen sechs Spielzeiten in der 2. Liga passierte dies den Ulmern nur in der Abstiegssaison 1987/88. Noch nie verloren die Spatzen jedoch die ersten drei Ligaspiele einer Saison. Saisonübergreifend verlor Ulm seine letzten beiden Zweitliga-Heimspiele, eine dritte Heimpleite in Serie wäre eingestellter Vereinsnegativrekord. Felix Higl ist bisher der einzige Torschütze der Spatzen in dieser Saison und erzielte auch das letzte Ulmer Zweitligator in der Saison 2000/01.

Fortuna Düsseldorf mit beeindruckender Serie

Fortuna Düsseldorf ist seit 16 Zweitliga-Spielen ungeschlagen, was der aktuelle Ligahöchstwert ist. Diese Serie ist die zweitlängste in der Geschichte der Fortuna in der 2. Liga, nur übertroffen von einer Serie von 25 Spielen ohne Niederlage von April bis Dezember 2011. Auswärts verlor Düsseldorf nur eines seiner letzten zwölf Zweitliga-Spiele und erzielte in jeder dieser Partien mindestens ein Tor. Zudem ließ die Fortuna in dieser Saison im Schnitt nur 22,8 Pässe der Gegner außerhalb des eigenen Abwehrdrittels zu, bevor eine Defensivaktion erfolgte – Ligahöchstwert.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird SSV Ulm 1846 Fußball gegen Fortuna Düsseldorf heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird ULM gegen F95 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SSV Ulm 1846 Fußball gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SSV Ulm 1846 Fußball gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.