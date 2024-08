Acht Gegentore in zwei Spielen: Braunschweig verpatzt Start

Eintracht Braunschweig verliert zu Hause gegen Magdeburg. Die Eintracht steht nach zwei Spieltagen in der 2. Liga mit null Punkten da.

In Braunschweig schrillen schon früh die Alarmglocken: Die Eintracht hat sich zum zweiten Mal binnen acht Tagen desolat in der Defensive präsentiert und ihren Zweitliga-Saisonstart total verpatzt. Rund eine Woche nach dem 1:5 bei Schalke 04 verloren die Niedersachsen am 2. Spieltag 1:3 (0:1) gegen den 1. FC Magdeburg.