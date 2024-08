Elversberg holt Offensivspieler Petkov aus Augsburg

Fußball-Zweitligist SV Elversberg rüstet in der Offensive weiter auf. Wie die Saarländer am Mittwoch mitteilten, kommt Lukas Petkov vom FC Augsburg und unterschrieb einen Dreijahresvertrag. Der 23-Jährige sei auf beiden Flügeln sowie im offensiven Mittelfeld und im Sturm einsetzbar. Petkov war in der Vorsaison bereits aus Augsburg an die SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen und hatte dort 31 Pflichtspieleinsätze absolviert.