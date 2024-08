Ex-Bayern-Flop entscheidet unglaubliches Spektakel

Der FCK und Hertha BSC liefern auf dem Betzenberg ein Höllen-Spektakel mit Torchancen wie am Fließband. Michael Cuisance setzt den Schlusspunkt in einem fulminanten Krimi.

Sieben Tore und viele spektakuläre Wendungen - Hertha BSC hat sich in einem nervenaufreibenden Topspiel in die obere Tabellenhälfte der 2. Liga vorgearbeitet. Die Berliner führten am Samstagabend beim 1. FC Kaiserslautern zunächst, lagen dann zurück, drehten das Spiel erneut, kassierten wieder den Ausgleich - und gewannen am Ende auf dem Betzenberg doch noch mit 4:3 (1:2).