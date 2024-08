Hertha verpflichtet Isländer Thorsteinsson

Der Flügelspieler soll die Möglichkeiten in der Berliner Offensive erweitern.

Der Flügelspieler soll die Möglichkeiten in der Berliner Offensive erweitern.

Thorsteinsson lief seit Sommer 2022 für Leuven auf und war an insgesamt 31 Toren in 76 Pflichtspielen beteiligt. Für die Nationalmannschaft absolvierte er bereits 37 Partien, in denen er fünf Treffer erzielte.