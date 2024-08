Justvan verlässt Hoffenheim in Richtung Nürnberg 

Der 26 Jahre alte Justvan verbuchte für die TSG lediglich sechs Kurzeinsätze. In der vergangenen Rückrunde war der Mittelfeldspieler an Darmstadt 98 ausgeliehen, verhinderte in seinen 14 Bundesligaeinsätzen den Abstieg mit den Lilien aber nicht. Am kommenden Wochenende könnte es zu einem schnellen Wiedersehen in Liga zwei kommen. Am Sonntag (13.30) ist der 1. FC Nürnberg zu Gast in Darmstadt.