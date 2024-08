Kaiserslautern leiht Japaner Yokota aus

Der quirlige Offensivspieler kommt von KAA Gent aus Belgien in die Pfalz.

Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat den japanischen Offensivspieler Daisuke Yokota verpflichtet. Der 24-Jährige wechselt auf Leihbasis vom belgischen Erstligisten KAA Gent in die Pfalz.

Der 1,71 m große Dribbelkünstler verfügt über Erfahrung in Deutschland. Mit 18 war er ins Nachwuchszentrum des FSV Frankfurt gewechselt und spielte in der Folge auch für die Reserve von Carl Zeiss Jena. Zudem stand Yokota auch in Lettland und Polen unter Vertrag.