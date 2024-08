Nach Pleiten-Start für Nürnberg: Fanfreundschaft muss für Klose ruhen

Nach der bitteren Pleite zu Saisonbeginn will Club-Trainer Miroslav Klose die Fanfreundschaft mit Schalke am Wochenende ruhen lassen.

Trainer Miroslav Klose will nach dem Fehlstart in die 2. Fußball-Bundesliga mit dem 1. FC Nürnberg den ersten Sieg einfahren - und dafür auch die Fanfreundschaft der Franken mit Schalke 04 ruhen lassen. „Wir werden die Schalker auch nach diesem Wochenende weiter unterstützen. Jetzt sind aber wir mal wieder an der Reihe. Wir wollen die Punkte“, sagte Klose.