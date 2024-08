2. Bundesliga: KSC holt VfB-Stürmer

Der VfB Stuttgart hat nach zahlreichen Top-Transfers ein Überangebot an Angreifern. Für Luca Pfeiffer bleibt da nur die „Flucht“ in die 2. Bundesliga.

Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth hat den Deal auf vfb.de bereits offiziell bestätigt. „Für Luca geht es darum, möglichst viel Einsatzzeit zu bekommen. Diese Aussicht können wir ihm aufgrund der Konkurrenzsituation in unserem Kader nicht bieten. Die Leihe nach Karlsruhe ist deshalb eine sehr gute Lösung, wir wünschen Luca alles Gute“, erklärte er.

In der vergangenen Saison kam Pfeiffer in 24 Partien als Leihspieler bei Darmstadt 98 in der Bundesliga zum Einsatz und erzielte mit einem Tor und vier Assists fünf Scorer-Punkte. Schon länger hatte sich abgezeichnet, dass Pfeiffer beim VfB keine Perspektive hat. Immerhin konnten die Schwaben mit Nick Woltemade, Ermedin Demirovic, El Bilal Touré und Deniz Undav Undav vier Angreifer für sich gewinnen.