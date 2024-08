Leihe aus Hamburg: Nemeth wechselt nach Münster

Nemeth, der noch einen Vertrag bis 2026 in Hamburg besitzt, soll in Münster Spielpraxis sammeln. Schon in einer Woche wird der 21-Jährige wieder in die Hansestadt reisen, wenn der HSV die Münsteraner am vierten Spieltag im Volksparkstadion empfängt (31. August/13.00 Uhr).