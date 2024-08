Nach 23 Jahren Abstinenz: Ulm verpasst Achtungserfolg

Die Spatzen aus Ulm verlieren beim Zweitligastart gegen den 1. FC Kaiserslautern - obwohl sie zwischenzeitlich in Führung liegen.

Aufsteiger SSV Ulm hat nach 23 Jahren Abstinenz einen Achtungserfolg bei der Rückkehr in die 2. Bundesliga knapp verpasst. Die Spatzen, die in der vergangenen Drittliga-Saison den Durchmarsch aus der Regionalliga geschafft hatten, verloren am ersten Spieltag trotz Führung 1:2 (0:0) gegen den Pokalfinalisten 1. FC Kaiserslautern.