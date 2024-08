Vertragsauflösung bei Schalke-Star

Zweitligist Schalke 04 und Stürmer Sebastian Polter gehen ab sofort getrennte Wege. Wie die Königsblauen am Donnerstag mitteilten, habe sich der Klub mit dem 33-Jährigen auf eine Auflösung des noch bis 2025 laufenden Vertrags geeinigt.

„Wir haben mit Sebastian nach dem Ende der vergangenen Saison offen gesprochen und ihm gesagt, dass seine Chancen auf Spielzeit in der neuen Saison eher gering sind“, sagte Sportdirektor Marc Wilmots. Die Entscheidung sei „im Sinne der sportlichen Neuausrichtung“ getroffen worden.

Polter nach Kaiserslautern?

„Ich möchte mich herzlich beim Verein mit all seinen großartigen Fans für die zwei Jahre bedanken“, sagte er. In der Rückrunde der vergangenen Saison hatte Polter noch auf Leihbasis bei Darmstadt 98 in der Bundesliga gespielt.