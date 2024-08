Tabellenführung! Hannover gewinnt Nordduell gegen HSV

„Es ist gut, dass wir am Wochenende immer spielen können, um gewisse Dinge in die richtige Richtung zu drehen“, sagte Leitl bei Sky. Sein Team war nach der Niederlage im DFB-Pokal bei Arminia Bielefeld (0:2) deutlich kritisiert worden und zeigte die richtige Reaktion. „Wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“, sagte Leitl zufrieden: „Und schau‘ an: Jetzt haben wir sieben Punkte.“