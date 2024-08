Premiere von Klose: "Es kribbelt wirklich"

Weltmeisterlicher Glanz in der 2. Liga: Miroslav Klose kann seine Pflichtspiel-Premiere als Trainer des 1. FC Nürnberg kaum erwarten. „Es kribbelt wirklich, ich bin froh, dass es losgeht. Auch die Vorfreude in der Mannschaft ist greifbar“, sagte der 46-Jährige vor dem Zweitligastart am Samstag beim Karlsruher SC.