Schalke nimmt Antwi-Adjei unter Vertag

Fußball-Zweitligist Schalke 04 hat Offensivspieler Christopher Antwi-Adjei unter Vertrag genommen. Wie die Königsblauen am Freitag mitteilten, unterschrieb der 30-Jährige einen Kontrakt bis 2026. In den vergangenen drei Saisons hatte Antwi-Adjei in der Bundesliga für den VfL Bochum gespielt, sein Vertrag war im Sommer nicht verlängert worden.