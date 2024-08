Fußball-Zweitligist Schalke 04 leiht Abwehrspieler Henning Matriciani für die laufende Saison an den Drittligisten Waldhof Mannheim aus. Der 24-Jährige war von Trainer Karel Geraerts aussortiert worden. Der ehemalige U21-Nationalspieler hatte bei den Schalker Fans in der Bundesliga-Abstiegssaison 2022/23 durch seinen unermüdlichen Einsatz Kultstatus erlangt, fiel in der abgelaufenen Zweitliga-Spielzeit aber immer wieder durch Fehler auf.