Selke vor brisanter Köln-Rückkehr: "Besondere Partie"

Für Davie Selke wird der Saisonauftakt der 2. Fußball-Bundesliga bei seinem Ex-Verein 1. FC Köln am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1) "eine besondere Partie". Das betonte der 29 Jahre alte Stürmer des Hamburger SV im ran-Interview und richtete das Wort direkt an die Kölner Fans. Ihm sei es "wichtig, dass die Leute wissen, dass ich den Effzeh mag und dass er mir immer noch am Herzen liegt".