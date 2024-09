1:2 in Paderborn: Hannover verpasst Sprung an Tabellenspitze

In einer unterhaltsamen Begegnung verlieren die Gäste unglücklich. Damit wartet 96 weiter auf den ersten Auswärtssieg in dieser Saison.

Hannover 96 hat den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. In einer unterhaltsamen Begegnung verlor die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl am Freitag unglücklich mit 1:2 (1:1) beim SC Paderborn. Während die Niedersachsen weiterhin auf den ersten Auswärtssieg in der laufenden Saison warten müssen, kletterten die noch ungeschlagenen Gastgeber zumindest vorübergehend auf Platz drei.