2. Bundesliga heute: Braunschweig - Fürth LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Eintracht Braunschweig steht vor einer schwierigen Aufgabe, wenn sie heute im heimischen Eintracht-Stadion auf die SpVgg Greuther Fürth treffen. Die Gäste aus Fürth sind seit sieben Duellen in der 2. Bundesliga gegen die Braunschweiger ungeschlagen und konnten die letzten drei Auswärtsspiele in Braunschweig jeweils zu null gewinnen.

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams endete spektakulär mit einem 3:3-Unentschieden, bei dem Fürth einen 0:2-Rückstand in eine 3:2-Führung drehte, bevor Braunschweig in Unterzahl noch ausglich. Fürth vergab kurz vor Schluss sogar noch einen Elfmeter.

Braunschweig - Fürth LIVE im TV, Livestream, Ticker

Eintracht Braunschweig hat in dieser Saison mit defensiven Problemen zu kämpfen und stellt mit 16 Gegentoren die schwächste Abwehr der Liga. Besonders auffällig ist die Diskrepanz zwischen den erwarteten Gegentoren (xGA) und den tatsächlich kassierten Treffern, die bei Braunschweig 5.5 Tore über dem Erwartungswert liegt. Offensiv ruhen die Hoffnungen auf Levente Szabó, der als Joker bereits zweimal traf und damit der alleinige Top-Torschütze der Braunschweiger in dieser Spielzeit ist.

Greuther Fürth: Starker Saisonstart und treffsicherer Julian Green

Greuther Fürth hat einen beeindruckenden Saisonstart hingelegt und ist mit neun Punkten aus fünf Spielen ungeschlagen. Besonders hervorzuheben ist Julian Green, der mit drei Treffern der beste Torschütze der Fürther ist und in dieser Saison bereits 21 Schüsse abgegeben hat. Green hat in seinen letzten beiden Zweitliga-Einsätzen gegen Braunschweig jeweils getroffen und wird auch heute eine Schlüsselrolle im Angriff der Fürther einnehmen.

Eintracht Braunschweig unter Druck

Für Eintracht Braunschweig ist das heutige Spiel von großer Bedeutung, um den schwachen Saisonstart zu korrigieren. Nach fünf Spieltagen steht lediglich ein Punkt auf dem Konto, was den geteilten schwächsten Zweitliga-Start der Vereinsgeschichte bedeutet. Besonders im eigenen Stadion müssen die Löwen dringend punkten, um nicht mit drei Heimniederlagen in die Saison zu starten – ein Novum in der Vereinsgeschichte. Die Aufgabe gegen das formstarke Fürth wird jedoch alles andere als einfach.