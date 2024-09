2. Bundesliga heute: Braunschweig - Karlsruhe LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Braunschweig - Karlsruhe LIVE im TV, Livestream, Ticker

Der Karlsruher SC hat einen beeindruckenden Start in die aktuelle Zweitliga-Saison hingelegt. Mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen stehen die Badener gut da, ein Wert, den sie zuletzt in der Saison 2021/22 erreichten. Saisonübergreifend hat der KSC nur eines seiner letzten 13 Pflichtspiele verloren, was ihre aktuelle Form unterstreicht. Besonders auswärts sind die Karlsruher eine Macht: Seit sechs Zweitliga-Auswärtsspielen sind sie ungeschlagen und konnten dabei vier Mal die Null halten.

Eintracht Braunschweig in der Krise

Eintracht Braunschweig hingegen hat einen denkbar schlechten Saisonstart hingelegt. Mit null Punkten und einer Torbilanz von -11 nach drei Spielen verzeichnen die Löwen den drittschwächsten Saisonstart in der Geschichte der 2. Bundesliga. Noch nie zuvor kassierte Braunschweig in den ersten drei Saisonspielen mehr als sechs Gegentore, in dieser Saison sind es bereits 13. Zudem hat die Mannschaft saisonübergreifend die letzten fünf Pflichtspiele verloren und steht kurz davor, den Vereinsnegativrekord von sechs Niederlagen in Serie einzustellen.