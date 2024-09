2. Bundesliga heute: Elversberg - Ulm LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 22.09.2024 • 10:37 Uhr Der SV 07 Elversberg empfängt heute den SSV Ulm 1846 Fußball. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag um 13:30 Uhr kommt es in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde zu einem besonderen Aufeinandertreffen: Der SV 07 Elversberg empfängt den SSV Ulm 1846 Fußball. Beide Teams treffen erstmals in einem Profispiel aufeinander, nachdem sie zuvor 14 Mal in der Regionalliga Südwest gegeneinander angetreten sind. Dabei hat Ulm mit neun Siegen die Nase vorn. In der Saison 2021/22 stieg Elversberg als Meister in die 3. Liga auf, während Ulm als Zweiter den Aufstieg knapp verpasste.

Die SV Elversberg hat in den letzten beiden Zweitliga-Spielen vier Punkte geholt und dabei erstmals in zwei aufeinanderfolgenden Partien zu null gespielt. Besonders beeindruckend war der 4:0-Heimsieg gegen den SV Darmstadt, der höchste Zweitligasieg der Vereinsgeschichte. Fisnik Asllani, der zuletzt beim 0:0 in Fürth einen Elfmeter vergab, ist dennoch mit fünf Scorerpunkten einer der Topspieler der Liga. Die Elversberger müssen jedoch an ihrer Flankengenauigkeit arbeiten, die mit 10% die schwächste der Liga ist.

Ulm in der Krise: Schwacher Saisonstart

Der SSV Ulm hat mit nur einem Punkt aus fünf Spielen seinen schwächsten Saisonstart in der 2. Bundesliga hingelegt. Die Spatzen haben erst drei Tore erzielt und teilen sich mit Jahn Regensburg den schwächsten xG-Wert der Liga. Besonders bitter: Ulm hat bereits neun Punkte nach Führungen abgegeben, ein Rekord, den nur der MSV Duisburg in der Saison 2001/02 überbot. In den ersten beiden Auswärtsspielen blieb Ulm torlos, konnte aber im letzten Gastspiel in Paderborn einen Punkt mitnehmen.

Flankengenauigkeit als Schlüssel zum Erfolg?

Interessant wird das Duell auch hinsichtlich der Flankengenauigkeit. Während Elversberg in diesem Bereich schwächelt, führt Ulm mit einer Flankengenauigkeit von 28% die Liga an. Diese Stärke könnte für die Spatzen entscheidend sein, um ihre Offensivschwäche zu überwinden. Zudem wurde Ulm in dieser Saison bereits dreimal mit Elfmetern konfrontiert, was zeigt, dass die Defensive unter Druck steht. Beide Teams werden heute alles daransetzen, ihre jeweiligen Schwächen zu kompensieren und wichtige Punkte zu sammeln.

Wird SV 07 Elversberg gegen SSV Ulm 1846 Fußball heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird ELV gegen ULM im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV 07 Elversberg gegen SSV Ulm 1846 Fußball im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV 07 Elversberg gegen SSV Ulm 1846 Fußball im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

