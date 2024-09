2. Bundesliga heute: Hannover - Nürnberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Hannover 96 geht mit einer beeindruckenden Heimserie in das Duell gegen den 1. FC Nürnberg. Die Niedersachsen führen die Heimtabelle der 2. Bundesliga an und haben in dieser Saison noch keinen Punkt in der Heinz von Heiden-Arena abgegeben. Drei Heimsiege in Folge gegen Nürnberg gelangen Hannover bisher noch nie in der eingleisigen 2. Liga. Trainer Stefan Leitl, der als Spieler 52 Zweitligaspiele für den Club bestritt, hat zudem eine makellose Bilanz gegen seinen ehemaligen Verein: In zehn Zweitligaspielen als Coach blieb er ungeschlagen.