2. Bundesliga heute: Paderborn - Ulm LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 01.09.2024 • 10:30 Uhr SC Paderborn 07 empfängt heute den SSV Ulm 1846 Fußball. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Home Deluxe Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag, den 01.09.2024, kommt es in der Home Deluxe Arena zu einem historischen Aufeinandertreffen: Der SC Paderborn 07 empfängt den SSV Ulm 1846 Fußball zum ersten Pflichtspiel-Duell der beiden Mannschaften. Interessanterweise gab es bereits ein indirektes Aufeinandertreffen zwischen den Spatzen und dem Vorgängerverein des SCP, dem TuS Schloß Neuhaus. In der ersten Runde des DFB-Pokals 1982/83 setzten sich die Ulmer damals mit 3:1 durch. Diese historische Note verleiht dem heutigen Spiel eine besondere Brisanz.

Paderborn - Ulm LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der SC Paderborn hat einen beeindruckenden Saisonstart hingelegt und ist nach drei Spielen noch ungeschlagen. Mit sieben Punkten aus den ersten drei Partien haben die Ostwestfalen ihren besten Zweitliga-Start in der Vereinsgeschichte hingelegt. Im Gegensatz dazu hat der SSV Ulm einen schweren Start in die Saison 2024/25 erlebt und verlor erstmals die ersten drei Partien einer Zweitliga-Saison. Besonders auffällig: Die Spatzen haben in dieser Spielzeit noch kein Auswärtstor erzielt. Das letzte Ulmer Tor in einem fremden Stadion datiert aus dem Mai 2001, als Sreto Ristic gegen die Stuttgarter Kickers traf.

Comeback-Qualitäten des SC Paderborn

Eine der großen Stärken des SC Paderborn in der aktuellen und der vergangenen Saison ist die Fähigkeit, nach Rückständen zurückzukommen. Seit Beginn der Vorsaison holte der SCP 24 Punkte nach Rückstand – Ligahöchstwert. Auch in dieser Saison haben die Paderborner bereits vier Punkte nach Rückstand geholt, was ebenfalls Ligaspitze ist. Im Gegensatz dazu hat der SSV Ulm in dieser Saison bereits sechs Punkte nach Führungen abgegeben, was ebenfalls ein negativer Ligahöchstwert ist. Diese Statistik könnte heute eine entscheidende Rolle spielen, sollte Ulm in Führung gehen.

Schwächen in der Schlussphase und Schlüsselspieler

Ein weiterer interessanter Aspekt ist die Leistung der beiden Teams in der Schlussphase der Spiele. Der SSV Ulm kassierte vier seiner fünf Gegentore in dieser Zweitliga-Saison in der Schlussviertelstunde – ein Ligahöchstwert. Der SC Paderborn hingegen erzielte seine beiden letzten Zweitliga-Tore in dieser Spielphase. Ein Spieler, auf den man besonders achten sollte, ist Adriano Grimaldi. Der Paderborner Stürmer traf in seinen letzten 18 Zweitliga-Einsätzen siebenmal und rettete seinem Team jüngst gegen Greuther Fürth mit einem späten Ausgleichstreffer einen Punkt. Grimaldi könnte auch heute wieder eine entscheidende Rolle spielen. Mit diesen spannenden Vorzeichen verspricht das Duell in der Home Deluxe Arena ein interessantes Spiel zu werden. Bleiben Sie dran für weitere Berichte und Analysen auf sport1.de!

