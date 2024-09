2. Bundesliga heute: Regensburg - Münster LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der SSV Jahn Regensburg geht mit einer beeindruckenden Bilanz in das Duell gegen den SC Preußen Münster. In den bisherigen zehn Begegnungen in der 3. Liga konnte der Jahn die letzten vier Spiele allesamt für sich entscheiden. Besonders im heimischen Jahnstadion Regensburg sind die Oberpfälzer eine Macht: Vier der fünf bisherigen Heimspiele gegen Münster wurden gewonnen. Einzig im September 2014 mussten sie sich mit 0:1 geschlagen geben. Diese Statistik spricht klar für die Gastgeber, die auf eine Wiederholung ihrer Heimstärke hoffen.